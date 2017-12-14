هاني رمزي يتولى الإدارة الفنية لمنتخب ليبيا

تولى هاني رمزي، مدرب الاتحاد السكندري ومنتخب المحليين السابق، مهمة إدارة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ هاني رمزي مهامه الفنية مع المنتخب الليبي بداية من ودية الأردن المقرر إقامتها، خلال الفترة المقبلة.





كان عمر المريمي، مساعد المدرب، قد تولى تدريب المنتخب الليبي خلال الفترة الماضية بعد استقالة كلمنتي، ليعود المريمي لمنصبه السابق، كمساعد لمدرب منتخب ليبيا.

منتخب ليبيا يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين

يذكر أن المنتخب الليبي لكرة القدم، يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقرر أن تستضيفها المغرب، مطلع العام المقبل.

كان هاني رمزي قد تولى مسبقًا المهام الفنية لمنتخب المحليين، قبل أن يتقدم باستقالته بعد خلافات مع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، يلتولى حماده صدقي المهمة الفنية للمنتخب.

ثم تولى رمزي مهمة تدريب الاتحاد السكندري، مطلع الموسم الجاري، إلا أنه لم يقدم نتائج جيدة مع الفريق الساحلي قبل أن تتم إقالته من منصبه.