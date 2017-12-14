الأهلي يوجه دعوة المشاركة فى ودية مدريد لثلاثة لاعبين جدد

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى ثلاثة لاعبين جدد من نجوم الكرة العربية، للمشاركة معه في المباراة الودية العالمية التي سيخوضها أمام أتلتيكو مدريد يوم 30 من ديسمبر الجاري، والتي تقام تحت شعار «السلام»، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وتضمنت دعوات النادي الأهلي للمشاركة في المباراة الأسماء التالية:-

– تيسير الجاسم.. نادي الأهلي السعودي.

– أسامة هوساوي.. نادي الهلال السعودي.

– أحمد الفريدي.. نادي النصر السعودي.

الأهلي يوجه الدعوة لسداسي فى وقت سابق

وكان الأهلي قد وجّه دعوة إلى سداسي آخر من نجوم الكرة العربية، للمشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد، هم:

– فهد المولد.. نادي اتحاد جدة السعودي.

– أحمد خليل.. نادي الجزيرة الإماراتي.

– عمر عبدالرحمن «عموري».. نادي العين الإماراتي.

– إسماعيل مطر.. نادي الوحدة الإماراتي.

– سيد ضياء.. نادي الرفاع البحريني.

– إسماعيل عبد اللطيف.. المحرق البحريني.

تفاصيل ودية مدريد

يذكر أيضًا أن هناك مهرجانًا سيقام على هامش مباراة أتلتيكو مدريد، يتضمن العديد من الفقرات الرائعة التي تنتظر الجماهير بمشاركة كوكبة من نجوم الفن، وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي.

وتقام تلك الاحتفالية العربية بدعم كامل وسخي، برعاية تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة العربية السعودية، والذي يؤكد على العلاقات الوطيدة والتضامن اللامحدود بين الشعبين المصري والسعودي في كل المواقف.

وسوف يخصص العائد المادي لهذا المهرجان لصالح أسر شهداء الوطن.