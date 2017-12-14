نيبوشا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي.. كاسونجو يقود الهجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتيتش تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز (المصرية للإتصالات) والمقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي.





وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر ومحمود علاء ومؤيد العجان وأوباما

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد إبراهيم ورزاق سيسيه وعبدالله جمعة.

خط الهجوم: كاسونجو.

المستبعدين

واستبعد مدرب الزمالك، محمد أشرف روقا لاعب الوسط من قائمة الفريق بسبب إصابته في المباراة السابقة، أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر.

موقف الفريقين

ويدخل الزمالك مباراته اليوم باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل استعادة نغمة الإنتصارات وسط الأزمات الإدارية التى تضري النادي، وابتعاد رئيس النادي مرتضى منصور عن ممارسة مهام عمله بشكل رسمي.

يحتل الأبيض المركز الرابع بـ 19 نقطة جمعهم بعد 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين.

فيما يخوض فريق الإسماعيلي مواجهته منتعشًا بهزيمة ملاحقه الأهلي على يد المقاصة، طامحاً فى الحفاظ على صدارته ومواصلة مشوار الدوري الطويل.

يتربع الدراويش على عرش الصدارة برصيد 27 نقطة، ولحين انتهاء الأهلي صاحب الـ25 نقطة من مؤجلتين.

وحقق الاسماعيلي ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة جاءت على يد المارد الأحمر بمؤجلة الأسبوع الرابع بهدفين دون رد سجلهما عبدالله السعيد وعمرو السولية.