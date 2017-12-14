مدرب النصر: فوزنا على المقاصة بسبب الأهلي.. ويكشف سر “ميدو” فى الدرجة الثانية





أعرب سيد عيد المدير الفني لفريق النصر القاهري عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره مصر للمقاصة فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز (المصرية للإتصالات) والتى انتهت بفوزه برباعية مقابل هدف.

سيد عيد: اجهاد لاعبي المقاصة أمام الأهلي السبب فى الفوز عليهم

وقال عيد فى تصريحات تلفزيونية بفضائية “دي إم سي سبورتس”: “ما قولتله للاعبين في المحاضرة الفنية تحقق اليوم وكنت متوقع أن يصاب لاعبو المقاصة بالإجهاد بعد المباراة الكبيرة التى قدموها أمام الأهلي”.

وأضاف: “استاد القاهرة واسع جدًا ونخوض مبارياتنا عليه منذ فترة، زرعنا الثقة من قبل المباراة والمكسب تحقق اليوم واللاعبين يمتلكون الالتزام والاصرار حتى يستمروا في الدوري الممتاز”.

ميدو هداف الدرجة الثانية بـ100 هدف

.وتابع: “محمد حسن ميدو من اللاعبين المهمين جدًا في الفريق ولاعب موهوب يلعب معي منذ 10 سنوات وهداف دوري الدرجة الثانية ب100 هدف واتمنى تكون هذه البداية لهم دافع ليستمروا الدوري الممتاز”.

موقف الفريقين

وبهذا الفوز تجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مدربه عماد سليمان، عند النقطة 18 احتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع النصر بقيادة سيد عيد رصيده غلى النقطة الحادية عشر احتل بها المرتبة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري.