غالي يقود تشكيل النصر أمام الفيصلي في الدوري السعودي

أعلن مدرب النصر السعودي عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الفيصلي بعد قليل، في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجد الدولي المصري حسام غالي في تشكيل فريقه الأساسي بعد استبعاده من مباراة الفريق الأخيرة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.





تشكيل النصر أمام الفيصلي

وليد عبد الله، خالد الغامدي، عبد الله العمري، عبد الله مادو، عبد الله الاسطاء، حسام غالي، عبد العزير الجبرين، يحي الشهري، محمد فوزير، وليام جيبور، محمد السهلاوي

غالي يقود النصر في الدوري السعودي

انضم حسام غالي، غلى الدوري السعودي، مطلع الموسم الحالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد نهاية عقده مع الأهلي، لينتقل في صفقة انتقال حر بقيمة مالية وصلت غلى 850 ألف دولار.

وشارك غالي في معطز مباريات النصر هذا الموسم، إلا انه خرج من قائمة المباراة الأخيرة أمام القادسية والتي خسرها العميد بثلاثية مقابل هدفين.

موقف النصر في جدول الدوري السعودي

يحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الفيصلي في المرتبة الرابعة بفارق نقطة واحدة عن العميد.