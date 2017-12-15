في ذكرى ميلاد غالي.. أبرز لقطات وأهداف الكابيتانو (فيديو)

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد حسام غالي، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، وفريق النصر السعودي الحالي، حيث يكمل الكابيتانو عامه الـ36.

غالي، حاليًا يلعب لفريق النصر السعودي الذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري، بعد نهايةعقده مع الأهلي، ليقضي موسمًا بقميص النصر السعودي الذي لعب مسبقًا موسم 2008/2209.





لاعب الأهلي السابق، قرر الرحيل إلى صفوف النصر بعد مشوار طويل مع الأهلي، حصد خلاله العديد من البطولات منها 3 بطولات دوري محلي و2 كأس مصر، بالإضافة إلى بطولتين دوري أبطال أفريقيا وثلاث مرات كاس السوبر الأفريقي، فضلًا عن بطولة أمم افريقيا مع المنتخب الوطني.

ويرصد أخبار الأهلي، فيديو لبعض أهداف حسام غالي خلال مشواره الكروي، بالإضافة إلى بعض اللقطات التي لم تنساها جماهير القلعة الحمراء، واللقطة الأشهر مع عماد متعب خلال مباراة إنبي الموسم الماضي والتي شهدت تتويج الفريق الأحمر ببطولة الدوري بعد تحقيقه للقب للمرة الثانية على التوالي.