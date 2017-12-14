مصر المقاصة يسقط أمام النصر برباعية مقابل هدف بالدوري المصري

حقق فريق النصر مفاجأة كبيرى بفوزه على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “المصرية للاتصالات”.

افتتح نانا بوكو لاعب الفريق الفيومي الأهداف في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ثم نجح اسلام مصطفى لاعب النصر من التعادل في الدقيقة 39.





ثم سجل اللاعب محمد حسن “ميدو”، ثلاثية “هاتريك”، في الدقائق 62، 72، 77

وشهدت المباراة احتساب الحكم محمود بسيوني ركلتي جزاء لفريق مصر المقاصة سدد الأولى حسين الشحات والثانية أحمد عبد الظاهر، إلا ان الحارس محمد مصطفي لاعب فريق النصر تصدى للركلتين، ليفوز النصر برباعية مقابل هدف.

موقف الفريقين في جدول الدوري

تجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مدربه عماد سليمان، عند النقطة 18 احتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع النصر بقيادة سيد عيد رصيده غلى النقطة الحادية عشر احتل بها المرتبة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري.

شاهد الأهداف

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