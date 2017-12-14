أخبار الأهلي اليوم.. هل تعلم أخر مباراة شارك بها أحمد عادل عبد المنعم مع الأحمر؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره طنطا، غدًا الجمعة، على لمعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “المصرية للاتصالات”.

واستبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الكروي الأحمر، حارس مرماه محمد الشناوي من قائمته بسبب الإصابة التي عاني منها اللاعب خلال اخر مباراة شارك فيها أمام إنبي في بطولة الدوري هذا الموسم، ليعود شريف إكرامي لحراسة عرين الفريق الأحمر بعد غايب استمر لمدة 5 مباريات متتالية.





أخر مباراة شارك فيها أحمد عادل مع الأهلي

لم يشارك أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلي هذا الموسم في أي مباراة، فقد كانت أخر مشاركاته بالقميص الأحمر الموسم الماضي وبالتحديد يوم السابع من شهر إبريل من العام الحالي.

كانت المباراة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الـ33 من مشوار الأهلي في البطولة، وانتهت المباارة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولم يُكتب لأحمد عادل المشاركة في أي مباراة أخرى هذا الموسم.

أحمد عادل في قائمة الأهلي أمام طنطا

وتواجد اللاعب أحمد عادل في قائمة حسام البدري التي تستعد لمباراة طنطا، غدًا الجمعة، رفقة شريف إكرامي والحارس الصاعد رمضان مصطفى.. فمتى يتواجد الحارس في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر؟