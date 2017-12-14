أخبار الأهلي اليوم.. طبيب الفريق يكشف عن موعد عودة الشناوي ومعلول

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعافي علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأحمر من الإصابة التي لحقت به مؤخرًأ، وابعدته عن مباريات الفريق الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خالد محمود، أن معلول سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة طنطا المقرر لها غدا، الجمعة، في مسابقة الدوري الممتاز، لافتًا إلى أن اللاعب جاهز للمشاركة وأنه تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.





وشدد طبيب الفريق على أن تدريبات التأهيل التي أداها اللاعب مؤخراً كانت من أجل الاطمئنان على تعافيه والتخلص من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

طبيب الأهلي يكشف عن حالة هشام محمد

وأوضح الطبيب، أن هشام محمد، لاعب وسط الفريق، تعافى هو الاخر من إصابة جزع الكاحل التي تعرض له خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن اللاعب اجتاز برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب لقاء طنطا الذي يقام غدًا الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الأهلي يؤكد: الشناوي سينضم للتدريبات خلال إسبوع

وتابع طبيب الأهلي، مؤكدًا أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق في غضون من 5 أيام إلى أسبوع بعد خضوعه لتدريبات علاجية مكثفة، لافتًا إلى أن حالة الشناوي في تحسن مستمر بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.