المنتخب المصري للشباب يخسر امام الجنوب افريقي في دورة كوسافا

خسر المنتخب المصر للشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب ، امام نظيرة الجنوب افريقي ، بهدف مقابل لاشئ ، في المباراة التى اقيمت ، ظهر اليوم الخميس ، في الدور قبل النهائي ، لبطولة “كوسافا”، الدولية الودية ، المقامة حاليا في زامبيا.

وهذه هي الخسارة الثانية للفراعنة امام المنتخب الجنوب افريقي ،في دورة كوسافا بزامبيا حيث تغلب الأخير على منتخبنا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف .





معسكر منتخب الشباب

دخل المنتخب الوطني للشباب ،معسكرا بداية من يوم 28 نوفمبر الجارى وانتهى في الثالث من ديسمبر الجاري استعدادا لبطولة “كوسافا”، الدولية الودية .

وسافر المنتخب الى زمبيا بعد المعسكر مباشرا ، والتى شارك فيها 12 منتخبا من بينهم 10من منتخبات من اتحاد كوسافا ودوليتن فقط همى مصر وأوغندا .

وقال حمادة صدقي أن تلك البطولة خير اعداد للفراعنة استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية .