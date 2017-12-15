في ذكرى ميلاده الـ36.. ماقدمه غالي في 2017

يحتفل حسام غالى القائد الاسبق لفريق الاهلي ولاعب نادي النصر السعودي الحالي، بعيد ميلاده اليوم 15/12/2017 ليكمل عامه الـ36.

نبذه عن غالي

بدأ غالي، اللعب في نادي بيلا التابع لقريته ثم انتقل إلى ناشئي النادي الأهلي ثم صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم، انتقل بعدها إلى نادي فينورد الهولندي ليخوض أولى محطاته الاحترافية، ثم خاض تجربة أخرى في الدوري الإنجليزي عبر بوابة توتنهام تحت قيادة مارتن يول الذي تولى تدريب الفريق الأحمر فيما بعد.





كما انتقل غالي للاحتراف بنادي ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الانجليزي، ثم عاد إلى نادي النصر السعودي لمدة ثلاث مواسم، ومنه الى النادي الأهلى مرة اخري وصار كابتن الفريق وبعدها يعود الى النصر عام 2017 م .

أسباب رحيل غالي عن الاهلي

انتقل حسام غالى الى نادي النصر السعودى في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث ذكرت وسائل الاعلام أن قائد النادي الاهلي ، انهى اتفاقه مع ادارة نادي النصر على جميع تفاصيل عقدة على ان تتضمن الصفقة انتقاله الى النادي لمدة موسم واحد فقط مقابل 850 الف دولار ، على ان ينهي غالي علاقتة بالنادي الاهلى بالتراضي.

بطولات غالي في عام 2017

وعن بطولات غالي خلال عام 2017، حصد الكابيتانو بطولة الدوري الممتاز مع النادي الأهلي واحرز هدف واحد بالدوري بجانب صناعة هدفين ، واخر بطولة له قبل رحيله إلى الدوري السعودي كانت بطولة كأس مصر 2017 ، كما شارك ايضا في بطولة دوري أبطال افريقيا .

غالي يعشق النادي الأهلي

ظهر عشق غالي للنادي الأهلي من خلال متابعة القلعة الحمراء في جميع البطولات على الصعيد المحلي والدولي ، ولم ينس الكابيتانو انتخابات مجلس ادارة النادي الاهلي فقط بل شارك فيها بالادلاء بصوته في الانتخابات التى فاز بها محمود الخطيب بكامل قائمته.