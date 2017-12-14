تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا بالدوري المصري

يواجه الأهلي بقيادة حسام البدرى نظيرة فريق طنطا في الجولة 13 ضمن مسابقة الدوري العام الممتاز غدًا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد غزل المحلة.

تشكيل المتوقع للأهلى أمام نادى طنطا:

_ في حراسة المرمي شريف اكرامى





خط الدفاع: صبري رحيل ، أيمن أشرف ، محمد نجيب محمد هانى

الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد، وليد سليمان

وفي الهجوم: وليد أزارو

قائمة الأهلي في مواجهة طنطا

أعلن البدري عن قائمة فريقة في مواجة نادى طنطا المقرر لها غدا وجاءت على النحو التالى :

أحمد عادل ،شريف إكرامي، رمضان مصطفي، باسم علي، محمد نجيب، أيمن أشرف، ، صبري رحيل، احمد فتحي، السولية، أحمد الشيخ، عبدالله السعيد، وليد أزارو، محمد هاني ،جونيور آجاي، ، كريم نيدفيد، مؤمن زكريا، أحمد ريان، ميدو جابر، أحمد حمدي، وليد سليمان، باكا

المستبعدين من القائمة

قام المدير الفني للقلعة الحمراء باستبعاد 14 لاعبًا من قائمة الفريق في مواجه طنطنا وجاءت اسمائهم على النحو التالى

سعد الدين سمير -محمد الشناوي – علي معلول – رامي ربيعة_- هشام محمد- أكرم توفيق – عمرو بركات – صالح جمعة – حسين السيد – عبدالله الشامي – عماد متعب – إسلام محارب – أحمد حمودي – مروان محسن

ترتيب الأهلي في الدوري

يذكر ان النادي الاهلى يحتل و المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي الاسماعيلي ، لعب 10مباريات خسر واحدة امام نادي مصر المقاصة بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتعادل في اخري امام نادي طلائع الجيش وانتصر في 8 مباريات، سجل لاعبي الهلي خلال 10 مبارايات في الدوري 22 هدفًا واستقبل مرماه 7 اهداف فقط.