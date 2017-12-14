أخبار الأهلي اليوم.. 21 لاعبًا في قائمة الأحمر استعدادًا لمباراة طنطا

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمب النادي الأهلي، عن قائمة بماراة فريقه التي تستعد لمواجهة طنطا، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة الأهلي لمباراة طنطا

حرساة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل، رمضان مصطفى





خط الدفاع: باسم علي، أيمن أشرف، محمد نجيب، صبري رحيل ، أحمد فتحي، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أحمد الشيخ، عبد الله السعيد، ميدو جابر، وليد سليمان، كريم نيدفيد، مؤمن زكريا، باكا، أجايي

وفي الهجوم: وليد أزارو، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته صباح اليوم الخميس، استعدادًا للسفر إلى غزل المحلة لخوض مباراة أمام طنطا، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري “المصرية للاتصالات”.

واستبعد البدري كلًا من: عماد متعب، حسام عاشور، مروان محسن، حسين السيد، سعد سمير، رامي ربيعة، علي معلول، محمد الشناوي، هشام محمد، اسلام محارب، صالح جمعة.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدلو ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بعد خسارته الأخيرة أمام مصر المقاصة ضمن مؤجلات الاسبوع الثاني التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ليفقد الفارس الأحمر فرصة اقتناص الصدارة من الاسماعيلي المتصدر برصيد 27 نقطة.

أما فريق طنطا، فيحتل المرتبة الخامسة عشر برصيد 12 نقطة.