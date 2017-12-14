أخبار الأهلي اليوم.. تدريبات تأهيلية للمصابين قبل مباراة طنطا واستبعاد متعب من القائمة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا صباح اليوم الخميس، قبل السفر غلى طنطا، استعدادًا لمواجهة أبناء السيد البدوي، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “المصرية للاتصالات”.

*الأهلي يؤدي مرانه الأخير لمواجهة طنطا

وخاض الخماسي رامي ربيعة وعلي معلول، وهشام محمد، ومحمد الشناوي، ورمضان مصطفى، تدريبات تأهيلية في صالة الجيم قبل المران الأساسي، استعدادًا لخوض مباراة طنطا المقبلة.





وكشفت الفحوصات الطبية اليوم الخميس، عن استمرار غياب التونسي علي معلول، من المشاركة مع الأهلي، لمدة 15 يومًا أخرين، بسبب عدم تعافيه تماما من إصابته فى العضلة الخلفية، التى تجددت بعد مشاركته مع المنتخب التونسي فى الجولة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

*قائمة الأهلي أمام طنطا فى الدوري الممتاز

أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن القائمة التى سيخوض بها المواجهه التى تجمع بينهم وبين طنطا غدًا الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، جاءت على النحو التالي:

شريف إكرامي ، أحمد عادل ، باسم علي ، رمضان مصطفي، أيمن أشرف ، محمد نجيب ، صبري رحيل ، فتحي ، السولية ، السعيد ، الشيخ، أزارو، اجاي ، محمد هاني ، كريم نيدفيد ، مؤمن زكريا، أحمد ريان، ميدو ، وليد سليمان، باكا ، أحمد حمدي.

*المستبعدون من قائمة الأهلي أمام طنطا

بينما جاء المستبعدون من المواجهه أمام طنطا هما، الشناوي، ربيعة، سعد سمير، وعلى معلول، وحسين السيد، هشام محمد، وعاشور، ومروان محسن، بسبب الإصابة، واسلام محارب، وصالح جمعة، وعماد متعب، لأسباب فنية.

*مؤمن زكريا يتلقي عرضًا من الإمارات

تلقي مؤمن زكريا عرضًا من الإمارات، ليرحل من صفوف الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، ولكن سيعقد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع مدير التعاقدات لمعرفة كل ما يخص العرض، قبل إخبار اللاعب به، وقد سبق وتلقي من قبل عرضًا سعوديًا، ولكن الفريق الأحمر رفض رحيله.

*عبد الحفيظ يقدم خطة الإنتقالات الشتوية للخطيب

قام حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتحديد كل احتياجاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وطلب تدعيم الفريق بمدافع ولاعب ارتكاز ومهاجم مميز، وقام عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتقديمه لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، لدراستها والعمل على تنفيذها.