نهائي كأس العالم للأندية.. الخطيب يتوجه إلى دبي لحضور المباراة

يتوجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدًا الجمعة إلى مدينة دبي، تلبية لدعوة دولة الإمارات لحضور مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد الإسباني وجريميو البرازيلي.

ومن المقرر أن يتوجه الخطيب صباح غد، الجمعة، إلى دبي؛ لحضور المباراة النهائية لمونديال الأندية والمقرر إقامتها السبت المقبل بين فريقي ريال مدريد الإسباني وجريميو البرازيلي.





ووجهت دولة الإمارات، الدعوة غلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب،ل حضور المباراة النهائية، حرصًا منها على تواجد الخطيب في هذه المناسبة، خاصًة أن مونديال الأندية يقام على أرضٍ عربية شقيقة.

ريال مدريد يفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف

كان ريال مدريد الإسباني، قد نجح في تحويل تأخره بهدف دون رد، خلال مباراته أمام الجزيرة الإماراتي التي جمعتهما مساء أمس، في نصف نهائي البطولة، ونجح الميرنيجي في الفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي البطولة ، ويضرب موعدًا مع جيرميو البرازيلي يوم السبت المقبل.

يذكر أن الوداد المغربي كان الممثل لقارة افريقيا بعد فوزه على الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتويجه باللقب، ليشارك في البطولة العالمية لأول مرة في تاريخه، إلا أنه فشل في تحقيق مركزًا متقدمًا، ليحصد المركز السادس.