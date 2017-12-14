موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة فى الدوري الممتاز

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، لمواجهة نظيره طنطا، غدًا الجمعة، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعتبر هذه المباراة العاشرة للفريق الأحمر فى المسابقة بعدما فاز فى ثمانية وتعادل فى واحدة فقط، وتلقي أول هزيمة أمام المقاصة فى الجولة الثانية والمؤجلة بثلاثة أهداف مقابل اثنين فقط.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

يلتقى الأهلي مع نظيره طنطا، غدًا الجمعة، على ستاد غزل المحلة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت الإمارات، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

تذاع المباراة بين الأهلي وطنطا، غدًا الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت، ودي إم سي، والنيل للرياضة الفضائية والأرضية.

ترتيب الأهلي وطنطا فى جدول الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني فى ترتيب جدول الدوري الصري الممتاز برصيد 25 نقطة، بعدما خاض عشرة مواجهات حقق الفوز فى ثمانية، وتعادل فى واحدة فقط، وتلقي أول هزيمة أمام المقاصة فى الجولة الثانية والمؤجلة، بينما يحتل طنطا المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

قائمة الأهلي أمام طنطا فى الدوري الممتاز

جاءت قائمة المشاركون فى المواجهه التى تجمع بين الأهلي وطنطا، غدًا الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على النحو التالي:

فى حراسة المرمس: شريف إكرامي ، أحمد عادل، رمضان مصطفي. فى خط الدفاع: باسم علي ، أيمن أشرف ، محمد نجيب ، صبري رحيل. فى خط الوسط: أحمد فتحي ، السولية ، السعيد ، الشيخ، محمد هاني ، كريم نيدفيد ، مؤمن زكريا، أحمد ريان، ميدو جابر ، وليد سليمان، ، أحمد حمدي. فى الهجوم: وليد أزارو، وباكماني، وجونيور أجايي.

المستبعدون من مباراة الأهلي أمام طنطا

أستبعد حسام البدري، من القائمة كلا من اسلام محارب، وصالح جمعة، وعماد متعب، لأسباب فنية، و الشناوي، ربيعة، سعد سمير، وعلى معلول، وحسين السيد، هشام محمد، وعاشور، ومروان محسن، بسبب الإصابة.