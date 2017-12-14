لهيطة: تأجيل حسم مكان المعسكر الأوروبي بسب كثرة العروض

أكد إيهاب لهيطة مدير الإداري للمنتخب الوطني الاول أن كثرة العروض التى جائت للمنتخب الوطني من الوكلاء لإقامة معسكر أوروبي ،هى السبب الحقيقي في تأجيل القرارا الخاص بمكان المعسكر حتى الأن .

وقال ليهطة أن المنتخب وجهازة الفني بقيادة هكتور كوبر المدير الفني يضع في حساباتة كل الظروف التى من الممكن ان تقف أمامة في الفترة المقبلة أستعدادا لكأس العالم 2018 ، مشددا على أن كوبر وجهازة مازلوا يدرسو مكان لإقامة المعسكر القادم .





تأهل المنتخب لكأس العالم

تأهل المنتخب المصري الى كأس العالم 2018 بعد فوزه على نظيره الكونغو بهدفين مقابل هدف ،احرزهما محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزى في اللقاء الذى جمعهما في استاد برج العرب بالاسكندرية في الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2018 .

وجاء تأهل منتخب مصر بعد ان احتل قمة مجموعته بعد مرور خمس جولات فقط برصيد 12 نقطة من اربع انتصارت على الكونغو ذهاب وعوده وعلى غانا بنتيجة 2-0 و اوغندا 1-0 بينما لقي الفراعنة الهزيمه على منتخب اوغندا بهدف مقابل لا شئ، بينما احتلت اوغندا المركز الثاني برصيد 8 نقاط و غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وفي الاخير الكونغو برصيد نقطة واحدة .