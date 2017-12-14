شيكابالا يقود تشكيل الرائد أمام القادسية بالدوري السعودي

أعلن المدير الفنى لفريق الرائد الذى يضم في صفوفه محمود عبد الرازق شيكابالا عن التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة نادى القادسية ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء التشكيل كالتالى





وأحرز شيكابالا هدفا رائعا في اتحاد جدة ضمن الجولة الـ13 في الدورى السعودى للمحترفين، وتعادل نادي لرائد بهدف شيكابالا في الدقيقة 69 من عمر المباراة حيث سدد الفهد الأسمر كرة من خارج منطقة الجزاء في اتجاه المرمي من الجانب الأيمن، لترتطم في القائم ثم جسد الحارس وتسكن بعدها الشباك.

ويعد هذا هو الهدف الرابع للاعب الزمالك الأسبق في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري ، بخلاف صناعة هدفين .

شيكابالا: سأعود للزمالك بعد ستة أشهر

أكد شيكابالا على عودته للزمالك بعد ستة اشهر خلال تصريحات تلفزيونية مسبقة لقناة “ام بي سي برو”، مشيرًا إلى أنه لا يعلم موقفه مع نادي الرائد بعد 6 اشهر.

وواصل تصريحاته قائلا، “بدأت مباراة الاتحاد بشكل جيد ، سجلوا هدف عكس سير المباراة ، وبعدها تعادلنا ولكن لم نستطيع الحفاظ علية وخسرنا ”

وكان قائد الزمالك الاسبق قد انتقل الى صفوف نادي الرائد السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة .