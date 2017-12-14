أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 2017/12/14

أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حديث العالم أجمع خلال هذا الموسم، بعد الأداء الفني المتميز الذى يؤدي به مع الفريق المحترف فى صفوفه، وإحرازه للعديد من الأهداف.

لذلك يرصد أخبار الأهلي، أخبار النجم محمد صلاح، اليوم الخميس، على النحو التالي:





محمد صلاح يتغلب على زملائه المصريين فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح قى مواجهة أحمد حجازي أمس

واجه فريق ليفربزدول المنضم فى صفوفه اللاعب صلاح، نظيره وست برومتش ألبيون، الذى يلعب به أحمد حجازي، أمس الأربعاء، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

محمد صلاح يتغلب على رمضان صبحي

استطاع صلاح، أن يحرز هدفًا فى شباك ستوك سيتي المحترف فى صفوفه رمضان صبحي، فى المواجهه التى جمعت بينهما فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المواجهه بثلاثة أهداف نظيفة لليفربول.

محمد صلاح يتغلب على محمد النني

استطاع صلاح، أن يحرز هدفًا من أصل أربعة أهداف فى شباك أرسنال المحترف فى صفوفه محمد النني، فى المواجهه التى جمعت بينهما فى الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يرقص فى أحد أفراح أصدقائه

نشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لصلاح، وهو يرقص فى أحد أفراح أصدقائه، فى قريته وقام الحضور بإلتقاط صور تذكاريه معه، حيث يرتبط اللاعب بمكان ولادته كثيرًا، ويقضى أجازته كاملة فيه وسط الناس الذى تربيى معهم.

محمد صلاح وهو " خاربها " في فرح احد اصدقائه 😀#Yallazamalek Posted by Yalla Zamalek on Mittwoch, 13. Dezember 2017

بيليه يوجه رسالة لمحمد صلاح

وجه اللاعب بيليه البرازيلي، رسالة للنجم المصري صلاح، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب قائلاً: “لقد قدمت عملا رائعا، استمر في الظهور بهذا المستوى الجيد، اتطلع إلى مشاهدتك تلعب في أعلى المستويات التنافسية العام المقبل بكأس العالم.”

محمد صلاح يفوز بجائز الشهر كأفضل لاعب للمرة الثالثة

فاز صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى الشهر للمرة الثالثة، من الـ بي بي سي وذلك بعد تسجله لكثير من الأهداف، حيث شارك اللاعب فى 24 مباراة مع ليفربول خلال هذا الموسم، أحرز خلالهما 19 هدف وصنع 6 أخرين.

ملكة جمال روسيا تهنىء محمد صلاح

قامت فيكتوريا لوبيروفا، ملكة جمال روسيا، بتهنئة النجم المصري صلاح، بما يقدمه من أداء رائع مع فريقه ليفربول، وإحرازه للعديد من الأهداف خلال هذا الموسم، ووصفته بالهداف الرائع، وقالت “أتخيل مدي التقدير الذى يحظى به فى بلده”.