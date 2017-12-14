مؤمن زكريا يتلقي عرضًا من الإمارات

أكد مصدر بفريق الأهلي الأول لكرة القدم، إن مؤمن زكريا، قد تلقي عرضًا إماراتيًا، أمس الأربعاء، لينتقل من القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقال المصدر، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، سيعقد جلسة مع عصام سراج، مدير التعاقدات، للكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بالعرص الإماراتي، قبل أن يتم عرضه على مؤمن زكريا.





انضم مؤمن زكريا، الى النادي الأهلي فى عام 2015 بقعد يمتد الى 2020، قادمًا من إنبي بعد إنتهاء أن أنهي إعارته مع فريق الزمالك.

وقد تلقي مؤمن زكريا، عرضًا سعوديًن من قبل، ولكن رفض النادي الأهلي التخلي عنه، بسبب إحتياجه له خلال الفترة القادمة، وخاصة وأن الفريق الأحمر يرتبط بلقاءات هامة فى الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وغيرها.

شارك زكريا، مع الأهلي، خلال هذا الموسم، بالدوري المصري الممتاز وكأس مصر، فى 8 مباريات، أحرز خلالهما هدف وحيد فى شباك الرجاء.