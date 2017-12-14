نشرة المحترفين اليوم الخميس 2017/12/14

حقق كثير من المحترفين إنجازات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مع الأندية المتواجدين فى صفوفها، وأصبح لهم دورًا اساسيًا فى المشاركة بالمباريات القائمة فى الدوريات الإنجليزية والسعودية وغيرها.

لذلك يرصد أخبار الأهلي، أخبار المحترفين اليوم الخميس، على النحو التالي:





محمد صلاح

واجه محمد صلاح مع فريقه ليفربول، نظيره أحمد حجازي المنضم الى صفوف وست برومتش ألبيون، أمس الأربعاء، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتعتبر المرة الثانية على التوالي للفريق الأول فى السقوط.

أحمد حجازي

واجه أحمد حجازي المنضم الى صفوف وست برومتش ألبيون، نظيره محمد صلاح مع فريقه ليفربول، أمس الأربعاء، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

محمد النني

واجه فريق أرسنال المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد النني، نظيره وست هام، أمس الأربعاء، فى المواجهه التى جمعت بينهما فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حسام غالي

يواجه النصر المحترف فى صفوفه اللاعب المصري حسام غالي، نظيره الفيصلي، فى تمام الساعة السابعة الا ثلث مساءً، فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

محمود عبد الرازق شيكابالا

يواجه الرائد المحترف فى صفوفه اللاعب المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، نظيره القادسية، فى تمام الساعة الخامسة الا خمس دقائق مساءً، فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.