مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد.. الأحمر يطلب حضور 60 ألف مشجعًا

أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً إلى وزارة الداخلية لتحديد أعداد الجماهير في المباراة الودية التى تجمع المارد الأحمر ونادي أتليتكو مدريد الاسباني يوم 30ديسمر الجاري على معلب أستاد برج العرب

وطلب النادي الأهلى من الجهات الأمنية المسؤلة حضور 60الف مشجع في المباراة ، ليزيد العائد المادي من المباراة والمخصص لشهداء الوطن وضحايا الارهاب .





وحصل النادى الأسباني على مليون 200 ألف دولار ، ليتم الموافقة على خوض المباراة ، وتكفل بهذا المبلغ الشيخ آل ثانى رئيس هيئة الرياضة السعودية .

وتقام مباراة الأهلى مع نادى أتليتكو مدريد الأسبانى يوم 30ديسمبر الحالى على ملعب أستاد برج العرب بالأسكندرية تحت شعار السلام ومكافحة الأرهاب ، وأكد محمد الخطيب رئيس النادي الاهلي انه سوف يتم التبرع بكامل إيردات المباراة لصالح شهداء الوطن والأعمال الأرهابية.

وتم توجية دعوة ل6 من لاعبين العرب الكبار للمشاركة في المباراة وأسمائهم كالتالى

فهد المولد – اتحاد جدة السعودى

إسماعيل عبد اللطيف – المحرق البحرينى

أحمد خليل – الجزيرة الإماراتى

إسماعيل مطر – الوحدة الإماراتى

سيد ضياء – الرفاع البحرينى

عمر عبد الرحمن “عمورى” – العين الإماراتى

وتوجد نية للأستعانة ببعض لاعبي الزمالك والأسماعيلي لمشاركة في اللقاء ، ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات الرائعه لبعض الفنانين وفي مقدماتهم رابح صقر ،و محمد حماقي ، و أحمد الهرمي ، و وليد الشامي ،وهذا من أجل أستقطاب أكثر عدد من الجمهور لحضور المهرجان .