علي معلول يغيب عن الأهلي لمدة 15 يومًا

أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، على غياب التونسي علي معلول، لمدة لا تقل عن 15 يومًا، بعد أن خضع لكشف طبي اليوم، خلال الساعات القليلة الماضية ، كشف عن استمرار معاناة اللاعب من ألام فى العضلة الخلفية، وعدم جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

وصلت مدة غياب التونسي علي معلول، عن المشاركة فى مباريات الأهلي الى 5 أسابيع، بسبب إصابته التى تجددت مع منتخب بلاده، وهى ألام فى العضلة الخلفية، والتى ما زال يعاني منها حتى الأن.





جاءت إصابة التونسي علي معلول، فى المواجهه التى جمعت بين الأهلي والوداد المغربي، على ستاد برج العرب بالاسكندرية، فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق.

ولم يشارك على معلول مع الأهلي، فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، أمام الوداد المغربي، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت بهزيمة الفريق الأحمر بهدف وحيد دون مقابل، وخسارته للقب.

وشارك علي معلول، مع المنتخب التونسي، فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، مما أدي الى تجدد إصابته بعد أن كان على وشك التعافي منها تماما.

ومنذ ذلك الوقت لم يشارك على معلول، مع الأهلي فى أى مباراة بسبب عدم جاهزيته وعدم تعافيه من الإصابة.