مباريات اليوم الخميس 14/12/2017 والقنوات الناقلة

يقام اليوم العديد من المباريات الهامة والمرتقبة من العديد من الجمهور المصري ، والذي دائما ما يعشق الساحرة المستديرة ، وأبرز تلك المواجهات في الدوري المصري حيث يواجه نادى الزمالك نادي الأسماعيلي ضمن مباريات الجولة 13 في الدوري العام المصري واليكم مواعيد المبارات اليوم
مواعيد مباريات الدوري المصري
مصر المقاصة _ النصر
تنطلق المباراة في تمام الساعة 2.45م ، وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و أون سبورت و دي أم سي سبورت
وادي دجلة _المقاولون العرب
تنطلق المباراة في تمام الساعة 5 م وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و أون سبورت و دي أم سي سبورت
الزمالك _الاسماعيلي
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 م ،وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و أون سبورت و دي أم سي سبورت
مواعيد مبارايات الدورى السعودي للمحترفين
الرئد (شيكابالا) _ القادسية
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4.55 م وتذاع المباراةعلى قناة mbc رياضة 2
النصر ( حسام غالي ) _ الفيصلي
تنطلق المباراة ف5ي تمام الساعة 6.40م ، وتذاع المباراة على قناة mbc رياضة 1
كأس إيطاليا
لاتسيو _ سيتاديلا
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10م ،وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 3