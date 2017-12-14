مباريات اليوم الخميس 14/12/2017 والقنوات الناقلة

يقام اليوم العديد من المباريات الهامة والمرتقبة من العديد من الجمهور المصري ، والذي دائما ما يعشق الساحرة المستديرة ، وأبرز تلك المواجهات في الدوري المصري حيث يواجه نادى الزمالك نادي الأسماعيلي ضمن مباريات الجولة 13 في الدوري العام المصري واليكم مواعيد المبارات اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري

مصر المقاصة _ النصر





تنطلق المباراة في تمام الساعة 2.45م ، وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و أون سبورت و دي أم سي سبورت

وادي دجلة _المقاولون العرب

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5 م وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و أون سبورت و دي أم سي سبورت

الزمالك _الاسماعيلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 م ،وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة و أون سبورت و دي أم سي سبورت

مواعيد مبارايات الدورى السعودي للمحترفين

الرئد (شيكابالا) _ القادسية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4.55 م وتذاع المباراةعلى قناة mbc رياضة 2

النصر ( حسام غالي ) _ الفيصلي

تنطلق المباراة ف5ي تمام الساعة 6.40م ، وتذاع المباراة على قناة mbc رياضة 1

كأس إيطاليا

لاتسيو _ سيتاديلا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10م ،وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 3