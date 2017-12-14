جلسة بين الخطيب والبدري لحسم موقف ثلاثي الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة من حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لحسم عدة امور هامة للفريق ، وفي المقدمة مناقشة رغبة أكثر من لاعب في الرحيل وهذا لعدم المشاركته مع المارد الاحمر في المباريات المختلفة .

وفي مقدمة هؤلاء الاعبين ، أحمد الشيخ الذى تلقي عرضا من رين الفرنسي ، وأحمد حمودي الذى تلقى عرضاً من أندية أجنبية تحديد من سويسرا ، و إسلام محارب الذى تلاقي عروض من أندية محلية .





نجوم الدكة تطلب بالرحيل

وطلب الاعبين الثلاثة وغيرهم من نجوم الدكة في القلعة الحمراء حسم موقفهم أما بالرحيل عن المارد الأحمر أو باعطائهم الفرصة كاملة كما حدث معهم في الأندية الأخرى قبل الأنتقال الى النادي الأهلي ، وسوف يتم حسم تلك الملف مع البدري خلال الجلسة المرتقبة .

اسلام محارب في الأهلي

أنتقل إسلام محارب من نادي سموحه الى النادي الاهلى في الأنتقالات الصيفية لموسم 2017 في صفقة بقيمة 12 مليون جنية وهذا بعد منافسة شرسة مع نادى الزمالك ولكن كانت رغبة محارب هي الأنتقال الى القلعة الحمراء

وقال محارب في وقت سابق عبر الموقع الرسمى للنادي الأهلى “أنا سعيد جدا بالعودة مرة أخرى للنادي الأهلي ، مشدد على أنه رفض كل العروض التى تلقها في وقت سابق ليحقق حلم العودة للنادي الأهلي ” .