عبد الفتاح: سيتم تكريم أحد الحكام الكبار فى مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، إن الأهلي لم يخاطب الاتحاد حتى الأن، لتحديد الحكم الذي سيدير المواجهه بينهم وبين اتليتكو مدريد، ولكن ندرس تكريم أحد الحكام الكبار فى الاستاد الذى سيستضيف المواجهه.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: ” سيتم عقد جلسة فى اتحاد الكرة خلال الأيام القادمة، لتحديد الحكم الذى سيتولي قيادة المواجهه بين الأهلي وأتليتكو مدريد، المقرر لها 30 من شهر ديسمبر الجاري”.





وأضاف ” سيتم تحديد أحد الحكام الكبار، الذى أدى تاريخًا مشرفًا فى التحكيم، وتكريمه عقب مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد، فى الاستاد الذى سيستضيف المباراة”.

تقام المواجهه الودية بين الأهلي وأتليتكو مدريد، يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري، تحت شعار السلام ضد الإرهاب، مع إستعانة الفريق الأحمر بـ 6 لاعبين عرب.

يستعد الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لهذه المواجهه بجميع الإمكانيات المطلوبة، لظهورها بالمستوي الذي يليق بإسم مصر، وتوفير التذاكر للجماهير بأسعار مناسبة لحضور أكبر عدد ممكن.

يولجهه الأهلي نظيره طنطا، غدًا الجمعة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد واجهه الأهلي فريق مصر المقاصة، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثانية والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخسر الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعتبر أول هزيمه له فى الدوري الممتاز.