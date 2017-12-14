اتحاد الكرة يوافق على طلب المصري بتعيين حكام أجانب لمباراة السوبر مع الأهلي

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، إن المصري البورسعيدي تقدم بطلب لتعيين حكام أجانب فى المواجهه التى تجمع بينهم وبين الأهلي، فى كأس السوبر، على ستاد هزاع بن زايد فى الإمارات، يوم 12 من شهر يناير القادم.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: ” وافق اتحاد الكرة على طلب المصري، بتعيين طاقم حكام أجانب لمباراة السوبر، وسنرسل اليوم أكثر من خطاب لدول أوروبية مختلفة، لتوفير طاقم حكام لإدارة المباراة”.





وأضاف “نسعى لتوفير طاقم حكام قوي، لإدراة مباراة السوبر بين المصري والأهلي، وأيضا سنستعين بطاقم آخر أجنبي لإدارة المواجهه التى تجمع بين الفريق الأحمر والزمالك فى دور الـ 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 8 من شهر يناير القادم”.

وأشار الى ان ” التحكيم المضري أصبح يدير المباريات بشكل جيد، لذلك كنت أفضل ان يحكم المباراة بين الأهلي والزمالك طاقم حكام مصريين”.

من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، فى مباراة السوبر، بالإمارات على ستاد هزاع بن زايد، المحدد لها يوم 12 من شهر يناير القادم.

كما يواجهه الأهلي فريق الزمالك قبلها بأربعة أيام، يوم 8 من شهر يناير القادم، فى دور الـ 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.