مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد.. شيرين شمس يكشف جميع التفاصيل الخاصة بالودية

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن المواجهه المقامة يوم 30 من الشهر الجاري بين القلعة الحمراء وأتليتكو مدريد، بهدف السلام ومقاومة الإرهاب، ستكون فى معادها دون تأجيل، والفريق الأحمر يستعد بحماس لهذه المباراة.

شيرين شمس: وزير الشباب والرياضة يدعم الأهلي

وقال شمس، فى تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة: ” إن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، يدعم النادي الأهلي بقوة خلال هذه الفترة، استعدادا لمواجهة اتليتكو مدريد فى اخر الشهر الجاري، والمقامة تحت عنوان السلام ضد الإرهاب”.





وأضاف ” الأهلي يتعامل مع المباراة ليست كرة قدم فقط، وإنما لخدمة المجتع وتأدية الواجب الوطني، والمواجهه مع أتليتكو مدريد تأتي بمثابة رسالة لعالم أجمع”.

وأشار الى أن ” العمل داخل الأهلي خلال هذه الفترة استعدادا لمباراة يأتى على قدم وساق، لإخراج اللقاء فى أفضل صورة ممكنه، تليق بإسم مصر، ولا توجد أى مشاكل فى التنظيم، فكل الأمور تسير على ما يرام”.

شمس: لا نية لتأجيل مباراة الأهلي وبتروجيت

وتحدث عن موعد المباراة قائلا: ” على الرغم من أن الأهلي سيواجهه بتروجيت، فى 29 من شهر ديسمبر الجاري، أى قبل مواجهة أتليتكو مدريد بيوم واحد، الا أننا لم نطلب تغيير موعد اللقاء، فسيقام يوم 30 من نفس الشهر”.

شمس: سيشارك 6 لاعبين عرب مع الأهلي أمام اتليتكو مدريد

وأكد “أن الأهلي سيشارك مع 6 لاعبين عرب، بجانب لاعبو الفريق الأساسيين، وقد عقد محمود الخطيب، جلسة مع حسام البدري، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حول هذا الأمر، وأتفقا على عدم تأجيل مباراة بتروجيت، وإقامة مواجهة أتليتكو مدريد بعدها بـ 24 ساعة فقط”.

شمس: لاعبو أتليتكو يصلون إلى القاهرة قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط

واستكمل “سيصل لاعبو فريق أتليتكو مدريد الى القاهرة، قبل اللقاء بـ 24 ساعة فقط، أى يوم 29 من الشهر الجاري، ويغادروا بعد المباراة مباشرة، ولن يقوموا بجولات سياحية نظرًا لضيق الوقت”.

واختتم “محمود الخطيب، يحضر الى النادي يوميًا من التاسعة صباحًا، ويباشر جميع الأمور الخاصة بمباراة اتليتكو مدريد، وأيضًا سنراعي أسعار التذاكر لتكون متاحه لحضور جميع الجماهير”.