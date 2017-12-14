بالأرقام”حجازي” يتفوق على “صلاح” بمواجهة ليفربول ووست بروميتش

ظهر مدافع فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، والمعار لصفوف وست بروميتش ألبيون، أحمد حجازي بمستوى جيد خلال مواجهته أمام ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مساء الأربعاء.

المباراة التى أقيمت ضمن مواجهات الجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليج) على أرضية ميدان ملعب “الأنفيلد” معقل الليفربول، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.





تقييم حجازي

وحصل لاعب فريق وست بروميتش ألبيون “أحمد حجازي” على أعلى تقييم من قِبل شبكة “whoscored” العالمية خلال المباراة السابق ذكرها، حيث حصل على 8.7 /10 وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين.

ووفقًا للشبكة، فإن “حجازي” استحوذ على الكرة بنسبة 3.1 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 91 %، وفاز في الصراعات الهوائية 4 مرات.

ونجح حجازي في التصدى للخصم أمام المرمى مرة واحدة، وتدخل مع لاعبي المنافس مرتين.

تقييم صلاح

ووفقًا للشبكة ذاتها، حصل صلاح على 6.8 /10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.4 %، ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة 84 %، ونجح في مراوغة الخصم 5 مرات، وفاز في الصراعات الهوائية 4 مرات.

وسدد صلاح نحو مرمى الخسم مرتين، واحدة خارج المستطيل، والأخرى تم اعتراضها من قِبل دفاع وست بروميتش، وفقد “صلاح” الاستحواذ على الكرة 6 مرات.

موقف وست بروميتش بعج مواجهة ليفربول

وتسبب تعادل اليوم في علو فريق وست بروميتش مركز ويتواجد في المرتبة السابعة عشر برصيد 14 نقطة، جمعهم بعد أن نال 7 هزائم وتعادل فى ثمانية، وفاز فى لقائين فقط.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة محتلًا المركز الخامس، جمعهم بفوزه فى ثمانية مباريات والتعادل فى سبعة، وهزيمة لقائين فقط.