بث مباشر.. التعادل السلبي يفرض كلمته على مواجهة ليفربول ووست برومتش

انطلقت الأن مباراة فريقي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ووست بروميتش المعار له مدافع النادي الأهلي أحمد حجازي، المقامة على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليج).





موقف الفريقين

ويخوض فريق ليفربول مباراته اليوم محتلًا المركز الخامس برصيد 30 نقطة، جمعهم بفوزه فى ثمانية مباريات والتعادل فى ست، وهزيمة لقائين فقط.

فيما يقع فريق وست بروميتش فى مأزق بتواجده في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، جمعهم بعد أن نال 7 هزائم وتعادل فى مثلهم، وفاز فى لقائين فقط.

تشكيل الفريقين

وأعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وجاء على النحو التالي:-

كاريوس، أليكساندر آرنولد، كلافان، لوفرين، روبرتسون، فينالدوم، تشان، كوتينهو، ماني، صلاح، فيرمينو.

وعلى مقاعد البدلاء، كل من، مينيوليه، ميلنر، غوميز، هندرسون، إينغز، أوكسليد-تشامبـرلين، سولانكي.

وكانت انباء قد ترددت بشأن استبعاد صلاح عن المشاركة فى مباراة اليوم على خلفية معاناته من اصابة طفيفة في عضلات الفخذ، واستبداله بعد 67 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع إيفرتون فى المباراة الماضية.

فيما جاء تشكيل وست بروميتش المعار له المدافع المصري أحمد حجازي على النحو التالي

حراسة المرمى: فوستر

الدفاع: نيوم – جيبس – أحمد حجازى – إيفانز

الوسط: ياكوب – ليفرمور – ماكلين – كريتشوفياك

الهجوم: سالومون روندون – هال روبسون كانو

وإليكم أبرز ما جاء فى اللقاء

المواجهة الأولى بين صلاح وحجازي فى الدقائق الأولى من اللقاء، تشهد مرور نجم ليفربول ويرسل عرضية يشتتها مدافع وست بروميتش.(شاهد الفيديو).

تمريرة حجازي تصل إلى روبسون كانو الذي سددها لتصطدم بعارضة ليفربول وتنقذ الهدف الأول لوست بروميتش.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

رأسيتين متتاليتين من صلاح تهدد مرمى وست بروميتش، ومن حجازي تمر أعلى عارضة مرمى ليفربول.

حجازي ينقذ مرماه من هدف محقق ويبعد كرة خطرة عن مرمى وست بروميتش