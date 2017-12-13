صلاح محسن يتحدث عن امكانية انضمامه للأهلي

أبدى مهاجم فريق الكرة الأول بنادي إنبي صلاح محسن رضاه بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الإنتاج الحربي فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم.





كان فريق الكرة الأول بنادي إنبي قد نجح فى تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاربعاء على ملعب استاد بترو سبورت ضمن مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز (المصرية للإتصالات) بهدفين دون رد.

تصريحات صلاح

وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية بفضائية “دي إم سي سبورت”: “الفوز اليوم كان هام، من أجل تعويض هزيمتنا أمام الأهلي، ونحمد الله على التقدم فى ترتيب الدوري”.

وأضاف متحدثًا عن انباء انتقاله للأهلي: “أنا لاعب ضمن صفوف نادي إنبي وما تريده مني الإدارة سوف أقوم بتنفيذه”.