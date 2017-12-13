الإنتاج الحربي يفشل فى فك عقدة إنبي ويخسر بهدفين





نجح فريق الكرة الأول بنادي إنبي فى تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاربعاء بهدفين دون رد.

المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز.

أفتتح عرفة السيد أهداف اللقاء فى الدقيقة 43 من عمر الشط الأول، قبل أن يضيف محمد مجدي الهدف الثاني فى الدقيقة 61.

موقف الفريقين

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى 18 نقطة محتلًا المركز السابع، فيما يتجمد رصيد الفريق العسكري عند 16 نقطة محتلًا المركز التاسع.

إنبي يرسخ العقدة

الجدير بالذكر أن نادي الإنتاج الحربي لم ينجح حتى الأن فى تحقيق الفوز على الفريق البترولي على مدار مواجهتهما.

إذا التقي الفريقان فى 7 مباريات ماضية، حسم التعادل 5 مواجهات فيما فاز إنبي فى مباراتين.

تشكيل الفريقين

وكان الثنائي المخضرم إيهاب جلال المدير الفني لإنبي، ومختار مختار مدرب الإنتاج الحربي قد خاضا المباراة بتشكيل مكون من.

جاء تشكيل إنبي كالتالي..

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: ابراهيم يحيى وصلاح سليمان وعلي فوزي وعمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد مجدي و محمود توبة و محمود قاعود و وحمدي فتحي.

خط الهجوم:صلاح محسن و عرفة السيد

تشكيل الإنتاج الحربي على النحو التالي :

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : احمد شديد قناوي و فادي نجاح و معاذ الحناوي و عبد الرحمن فاروق

خط الوسط : عبد العزيز موسى و ايزي و اسلام رشدي و موسى ديارا

خط الهجوم : عمر السعيد و محمد عصام