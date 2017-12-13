“صلاح وحجازي” يزينان التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول ووست بروميتش بـ”البريمير ليج”

يشارك لاعبا المنتخب الوطني الأول محمد صلاح وأحمد حجازي أساسيان ضمن صفوف فريقهما فى المباراة التى ستجعهما مساء اليوم الأربعاء.





ملعب الأنفيلد معقل الريدز يستضيف مواجهة فريقي ليفربول ووست بروميتش ضمن مواجهات الجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليج).

تشكيل الفريقين

وأعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وجاء على النحو التالي:-

كاريوس، أليكساندر آرنولد، كلافان، لوفرين، روبرتسون، فينالدوم، تشان، كوتينهو، ماني، صلاح، فيرمينو.

وعلى مقاعد البدلاء، كل من، مينيوليه، ميلنر، غوميز، هندرسون، إينغز، أوكسليد-تشامبـرلين، سولانكي.

فيما جاء تشكيل وست بروميتش المعار له المدافع المصري أحمد حجازي على النحو التالي

حراسة المرمى: فوستر

الدفاع: نيوم – جيبس – أحمد حجازى – إيفانز

الوسط: ياكوب – ليفرمور – ماكلين – كريتشوفياك

الهجوم: سالومون روندون – هال روبسون كانو

وكانت انباء قد ترددت بشأن استبعاد صلاح عن المشاركة فى مباراة اليوم على خلفية معاناته من اصابة طفيفة في عضلات الفخذ، واستبداله بعد 67 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع إيفرتون فى المباراة الماضية.

موقف الفريقين

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 30 نقطة، جمعهم بفوزه فى ثمانية مباريات والتعادل فى ست، وهزيمة لقائين فقط.

فيما يقع فريق وست بروميتش فى مأزق بتواجده في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، جمعهم بعد أن نال 7 هزائم وتعادل فى مثلهم، وفاز فى لقائين فقط.

صلاح الأفضل فى افريقيا

وكان صلاح قد نجح قبل أيام فى الفوز بجائزة أفضل لاعب افريقي متفوقًا على على منافسيه الأربعة السنغالي ساديو ماني زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايبزيج الألماني، والنيجيري فيكتور موسيس مدافع تشليسي، والجابوني بيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

صلاح، نجح في اعتلاء قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”، بريد 13 هدفًا، كما سجل 8 أهداف مع الريدز في بطولة دوري أبطال اوروبا.