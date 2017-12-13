“صلاح” أساسيًا أمام وست بروميتش .. اليوم

يشارك الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق الكرة الأول بنادي ليفربول، أساسيًا فى مباراة الريدز مساء اليوم أمام وست بروميتش.

المباراة المقامة ضمن مواجهات الجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليج) على أرضية ميدان ملعب “الأنفيلد” معقل الليفربول.





انباء استبعاد صلاح

وكانت انباء قد ترددت بشأن استبعاد صلاح عن المشاركة فى مباراة اليوم على خلفية معاناته من اصابة طفيفة في عضلات الفخذ.

وكان صلاح الذي أحرز 13 هدفاً في الدوري، قد استبدل بعد 67 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع إيفرتون وبدأ الغموض حول المشاركة ضد وست بروميتش ألبيون في، لكن كلوب حريص على سلامة لاعبيه قبل خوض 6 مباريات في 18 يوماً.

وقال المدرب الألماني: “استبدلت صلاح لأنه يعاني من مشكلة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية، قال الجميع ‘كيف يمكنه أن يخرجه من الملعب؟’ لا أخرج وأقول ‘نعم.. لكنه كاد أن يتعرض للإصابة’، نحمد الله أنه ليس مصاباً في هذه اللحظة”.

موقف الفريقين

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 30 نقطة، جمعهم بفوزه فى ثمانية مباريات والتعادل فى ست، وهزيمة لقائين فقط.

فيما يقع فريق وست بروميتش فى مأزق بتواجده في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، جمعهم بعد أن نال 7 هزائم وتعادل فى مثلهم، وفاز فى لقائين فقط.

صلاح الأفضل فى افريقيا

وكان صلاح قد نجح قبل أيام فى الفوز بجائزة أفضل لاعب افريقي متفوقًا على على منافسيه الأربعة السنغالي ساديو ماني زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايبزيج الألماني، والنيجيري فيكتور موسيس مدافع تشليسي، والجابوني بيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

صلاح، نجح في اعتلاء قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”، بريد 13 هدفًا، كما سجل 8 أهداف مع الريدز في بطولة دوري أبطال اوروبا.