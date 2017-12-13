المصري يفشل فى عبور كمين الداخلية

نجح فريق الداخلية فى اقتناص تعادل فى اللحظات الأخيرة من منافسه المصري بالمباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم بهدف لكل فريق.





المواجهة التى استضافها ملعب استاد برج العرب، في خضم منافسات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة

سيطر الفريق البورسعيدي على مجريات اللقاء، ولكن دون ترجمة اداءه إلى أهداف، فيما تمكن لاعبو الداخلية تجت القيادة الفنية لعلاء عبدالعال من تحجيم خطورة منافسيهم، وظل التعادل السلبي متسيدًا أحداث اللقاء حتى الدقائق الأخيرة.

وأفتتح أحمد جمعة مهاجم المصري أهداف اللقاء فى الدقيقة 88، قبل أن يعدل ناصر منسي النتيجة بهدف للداخلية فى الدقيقة الثالثة بعد التسعين.

موقف الفريقين

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 24 نقطة محتلًا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب مركز الوصافة بـ24 نقطة لحين الانتهاء من مؤجلاته، فيما يرتفع رصيد الداخلية إلى 14 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر.

تاريج المواجهات

الجدير بالذكر أن تعادل اليوم هو النتيجة الإيجابية الأولى لفريق الداخلية أمام المصري على مدار الأربعة مواجهات الأخيرة، إذ نجح المصري فى الفوز بهم جميعًا بنتائج، 2-1، و3-2، و 4-2، و2-1. على الترتيب.