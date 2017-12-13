2017-12-13 جمال حموده سوشيال مودرتش يضيع هجمة خطيرة للريال في الدقائق الاولي امام الجزيرة الاماراتي كتب جمال حموده - ديسمبر 13, 2017 7:19 م 20,585 https://cdn00.vidyomani.com/c/7/9/4/3fc1l6ana9f8/index.html أخبار متعلقة: صلاح يتلاعب بحجازي في الدقائق الاولي من مبارة ليفربول ووست برومتش بيل يحرز هدف التقدم للريال امام الجزيرة الامارتي كرستيانو يسدد هدف التعادل للريال امام الجزيرة الامارتي Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. إضافة تعليق إلغاء الرديجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.