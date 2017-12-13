جلسة بين الخطيب ووزير الرياضة لتجهيزات ودية “مدريد”

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بزيارة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، حيث قدم الوزير التهنئة للكابتن الخطيب على ثقة الجمعية العمومية للنادي، متمنيًا له ولمجلس الإدارة التوفيق في أداء مهامهم، لتطوير العمل داخل جدران القلعة الحمراء.





ترتيبات مواجهة اتليتكو

وتناول اللقاء الترتيبات التي سيتم اتخاذها استعدادًا لمباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، والمزمع إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، تحت شعار «السلام»، وأكد رئيس النادي الأهلي تبرع النادي بمقابل إيراد المباراة لصالح شهداء الأعمال الإرهابية الغادرة.

دعم وزارة الرياضة للنادي الأهلي

وأكّد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم كل الدعم للنادي الأهلي، لنجاح مباراته التاريخية أمام أتلتيكو مدريد التي تقام لدعم السلام ويخصص عائدها لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بين النادي الأهلي وكل الجهات المعنية بالدولة، للخروج بالمباراة في أفضل صورة لها تليق بمكانة مصر وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برج العرب في الاسكندرية مباراة الأهلي مع نظيره أتليتكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الجاري، على أن يحضر الروخيبلانكوس بكامل نجومه وجهازه الفني.