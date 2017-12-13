نيجيريا تطلب مواجهة الفراعنة رسميًا.. وكوبر يبدي اعجابه بلاعب الأهلي

خاطب الإتحاد النيجيري لكرة القدم نظيره المصري رسميًا، من أجل تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للمونديال بتصدره المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم، إلى جوار منتخبات نيجيريا وتونس والمغرب والسنغال.





وطالب الاتحاد النيجيري مواجهة الفراعنة وديًا، فى مدينة أبوجا، استعدادًا لخوض المنافسات التى تنطلق في يونيو المقبل.

وكانت قرعة البطولة التى أقيمت بقصر الكريملين بالعاصمة الروسية، مطلع الشهر الجاري، قد أسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى والتى ضمت إلى جوارها منتخبات روسيا (المستضيف) والأروجواي والسعودية.

كوبر معجب بمؤمن زكريا ويؤكد أنه سيكون ضمن القوام الأساسي للمنتخب

وأبدى هيكتوركوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول إعجابه بجناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، مشيرًا إلى مدى تطوره خلال الفترة الماضية .

كان زكريا قد ظهر بشكل جيد مع صفوف المارد الأحمر، خاصةً خلال مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا التى خسرها الأهلي فى موقعة النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي للدرجة التى أهلته للدخول ضمن التشكيل الأمثل بالبطولة المُعلن من جانب الاتحاد الافريقي.

وأعرب كوبر عن سعادته لمعاونيه بتطور زكريا، مؤكدًا لهم أنه فى حالة استمراره على هذا المنوال سيصبح ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب في الفترة القادمة.