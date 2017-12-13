أخبار الأهلي اليوم.. طبيب الفريق يكشف حالة الخماسي المصاب





كشف خالد محمود طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، حالة اللاعبين المصابين بالمارد الأحمر، وامكانية لحاقهم بمباراة طنطا المقبلة.

ويحل فريق النادي الأهلي ضيفًا على نظيره طنطا مساء الجمعة، فى اطار منافسات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز (المصرية للاتصالات).

حالة المصابين

وقال محمود فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم، إن ثنائي خط الوسط هشام محمد وأكرم توفيق سينتظمان فى التدريبات الجماعية للفريق عقب العودة من مواجهة طنطا.

وأكد طبيب الأهلي عدم لحاق الظهير الأيسر التونسي على معلول بالتدريبات إلا عقب المباراة المقبلة.

وكان معلول قد شارك فى مران اليوم بخضوعه لبعض التدريبات بصالة الجيمانيزم، من أجل العودة من الإصابة.

وعن ثنائي خط الدفاع سعد سمير ورامي ربيعه، أوضح خالد محمود أن الأول سينتظم فى التدريبات بعد عشرة أيام والثاني بعد أسبوع واحد.

اصابات بالجملة

يذكر، أن أكرم توفيق يعاني من إجهاد عام فيما يعاني سعد سمير من جزع في الرباط الدخلي للركبة فيما يعاني رامي ربيعة من الإصابة في العضلة الضامة.

موقف الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بعد الخسارة الأخيرة بثاثية مقابل هدفين أمام مصر المقاصة في مؤجلات الاسبوع الثاني من البطولة ذاتها، ليقفد الفريق الأحمر فرصة اعتلاء صدارة الجدول الدوري على حساب الاسماعيلي صاحب الـ27 نقطة.