“كوبر” يطالب بسرعة تحديد مكان معسكر مارس.. ويرفض مواجهة السعودية

أعد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقريره عن رحلة مسئولي الفريق القومي لرحلة روسيا الأخيرة، مطالبًا بسرعة الاستقرار على خطة الاستعداد لكأس العالم.

وكانت بعتة المنتخب الوطني الأول، وعلى رأسها وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هاني أبوريدة والتى ضمت عدد من اللاعبين القدامى وعناصر اتحاد الكرة، قد اتجهت إلى روسيا لحضور قرعة مجموعات المونديال.





واستغل الجهاز الفني للمنتخب فرصة التواجد فى روسيا من أجل البحث عن مدن لاستضافة معسكر الإعداد.

و كانت قرعة كأس العالم 2018 التي أقيمت مطلع الشهر الحالي في قصر الكرملين، قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا “البلد المستضيف”، والسعودية وأوروجواي، على ان يخوض الفراعنة أولى مبارياته أمام المنتخب الأوروجوياني ثم الروسي وأخيرًا السعودي.

كوبر يطالب بسرعة تحديد المعسكر

وأكد كوبر خلال تقريره على رغبته فى سرعة تحديد المكان الذي سيقام به معسكر شهر مارس المقبل، واطراف المباريات الودية.

وحدد المدرب الأرجنتيني المدن الروسية التى يقترح أن يقيم بها معسكره استعدادًا للمحفل الكروي الأكبر.

كوبر يرفض ودية السعودية

يذكر أن مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، قد عرضوا على الجهاز الفني للفراعنة مواجهة منتخب السعودية وديًا إلا إن الإقتراح قوبل بالرفض.

وفى السياق ذاته أكد اتحاد الكرة، موافقة منتخبي أوكرانيا وكرواتيا وسويسرا على مواجهة الفراعنة خلال مارس، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على طرف المواجهة التي سيتم خوضها خلال معسكر الإعداد للمونديال.