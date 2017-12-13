وفاة أحمد رفعت نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل، نجم الزمالك الأسبق اللاعب أحمد رفعت، عن عمر يناهز 75 عامًأ، بعد صراع لم يستمر طويلًا مع المرض.

ولقى نجم الزمالك الأيبق حتفه فى أحد مستشفيات المهندسين بعد دخوله منذ مايقرب من 60 يومًا.





نبذة عن حياة أحمد رفعت نجم الزمالك

*رفعت كان أحد نجوم الزمالك في فترة السيتينات رفقة حماده إمام وطه بصري وغيرهم.

*اعتزل اللعب 1973

*بدأ مسيتره التدريبية مع ناشئي نادي الزمالك

*عمل مساعدًا في الجهاز الفني للفريق الأول مع محمود أبو رجيلة

*عمل كمديرًا فنيًا للفريق الكروي، ومديرًا للكرة، في الزمالك

*قاد المصري ومزارع دينا ومنتخب السويس والمقاولون العرب.

*انضم لمجلس إدارة الزمالك كعضو بالمجلس في إحدى الفترات.