عبد الحفيظ: لا مانع لدينا من خوض مباراة الزمالك في موعدها

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الجهاز الفني للفريق الكروي الأحمر تحت قيادة حسام لبدري، من خوض مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الـ17 من بطولة الدوري، ثم السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام المصري.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحات صحفية أن الجهاز الفني للفريق الأحمر ليس لديه مشكلة في خوض مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم 8 يناير المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ثم خوض مباراة السوبر المحلي أمام المصري البورسعيدي يوم 12 من الشهر ذاته على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.





عبد الحفيظ ينفي طلب تأجيل مباراة الزمالك

كانت بعض الانباء قد أشارت إلى تقدم الأهلي بطلب لتغيير موعد مباراة القمة امام الزمالك، إلا ان تصريحات عبد الحفيظ أكدت نفى تلك التكهنات.

وكان الأهلي قد أبدى اعتراضه فقط على موعد المباراتين خاصة وأن مباراة السوبر ستقام في دولة الإمارات وسيحتاج اللاعبين لبعض الراحة قبل السفر وبعد مباراة الزمالك، وهو ما لن يتوافر إذا أصرت لجنة المسابقات على موعد مباراة القمة.