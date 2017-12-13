مباريات اليوم الأربعاء 13/12/2017 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة والمرتقبة من العديد من الجمهور المصري على الصعيد المحلي والدولي وأبرز تلك المواجهات في الدوري الإنجليزي حيث يواجه اليوم نادى ليفربول الانجليزى الذى ينضم في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نادي ويست بروميتش ، واليكم مواعيد المباريات اليوم

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول (محمد صلاح ) _ ويست بروميتش





تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتذاع على قناة بي أن سبورت 3

وستهام يونايتد _ ارسنال (محمد النني )

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء ، وتذاع على قناة بس أن سبورت 4

مانشستر يونايتد _ بورتموث

تنطلق المباراه في تمام السعاة العاشرة ، وتذاع على قناة بي أن سبورت 1

توتنهام هوتسير _ برايتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة ، وتذاع على قناة بي أن سبورت 7

سوانزى سيتي _ مانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعه العاشرة الإ ربع ، وتذاع على قناة بي ان سبورت 2

نيوكاسل _ ايفرتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع ، وتذاع ع8لى قناة بي أن سبورت8

ساوثهامبتون _ليستر سيتى

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع ، وتذاع على قناة بي أن سبورت 9

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش _ الرجاء

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 2.45م وتذاع على قناة النيل للرياضة ،و أون سبورت ،ودي إم سى

المصري _الدخلية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3م وتذاع على قناة النيل للرياضة ،و أون سبورت ،ودي إم سى

إنبي _ الانتاج الحربي

وتنطلق في تمام الساعة 7.30م وتذاع على قناة النيل للرياضة، و أون سبورت ،ودي إم سى

كأس العالم للاندية

الجزيرة _ ريال مدريد

وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء ، وتذاع على قناة بي أن سبورت 1