أخبار المحترفين اليوم الأربعاء 13/12/2017.. صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول قبل أن يصطدم بأحمد حجازي

لدينا العديد من اللاعبين المحترفين ضمن صفوف الفرق المختلفة، الأوروبية والسعودية وغيرها، سوف نقدم لكم الان أخر أخبار المحترفين .

يقدم موقع أخبار الأهلي الان اخر اخبار المحترفين في اوروبا والسعودية ،اليوم الأربعاء ، اليكم التفاصيل:





محمد صلاح

يتواجد اليوم محمدصلاح لاعب ليفربول الانجليزى ضمن التشكيل الاساسى لنادي ليفربول في مباراة ويست بروميتش ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزى الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات له عبر موقع نادية الرسمى عن مستقبله، “سأتحدث في نهاية الموسم، أنا الآن هادئ جدًا وابقي الامر لنفسي ، وسوف نري في نهاية الموسم “.

اما عن تعادل فريقة في الجولة السابقة قال ” شعرنا بخيبة امل بعد التأهل من إيفرتون، ولكن علينا العمل ولابد من تقبل النتيجة ، وننظر للمباراة القادمة امام وست بروميتش ألبيون ولابد من انتزاع النقاط الثلاثة ،خاصة وان المباراة على ملعبنا ”

محمد النني

يواجه اليوم فريق ارسنال الذى ينضم في صفوفه اللاعب محمد النني فريق وستهام يونايتد في الجول السابعة عشر ضمن مباريات الدورى الانجليزى الممتاز ، ويذكر ان النني لم يشارك في مباراةساوثهاميتون ضمن مبارايات الدوى الانجليزى

رمضان صحبي

خسر فريق ستوك ستى الذى ينضم في صفوفه اللاعب رمضان صبحي أمام ضيفه بيرنلي بهدف مقابل لاشئ في المباراة التى جمعتهما على ملعب “تيرف مور” في الجولة السابعة عشر من الدورى الانجليزى الممتاز ، وكان رمضان صبحي يشارك اساسياً مع ستوك ستى طوال 90 دقيقة من المباراة، ولكن لم ينجح في التسجيل، ويظل دون تسجيل حتى الان في الدوري.

محمود حسن “تريزيجيه”

نجح اللاعب المصري محمود حسن “تريزيجيه” في تسجيل هدف رائع مع فريقه قاسم باشا ضد نادي بولو سبور التركي وانتهت المباراة بخسارة فريقه بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لصالح بولو سبورت ،ليخرج فريق قاسم باشا من بطولة الكأس.