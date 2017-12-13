صلاح عن مستقبله مع ليفربول: سأعلن كلمتي نهاية الموسم

أبدى اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، جناح منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، حزنه بعد السقوط في فخ التعادل الغيجابي أمام نظيره إيفرتون، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر التي أقيمت مطلع الاسبوع الجاري.

كانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل صلاح هدف الريدز، بينما نجح المهاجم الإنجليزي واين روني من إدراك التعادل بعد تسديه لركلة جزاء قبل نهاية المباراة.





صلاح: أعمل على تطوير مستواي

وعلق صلاح خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أكد خلالها على عدم رضاه على نتيجة التعادل التي خرجت بها المباراة، مضيفًا أنها كرة القدم.

وتابع لاعب منتخب مصر تصريحاته قائلًا، “تركيزنا الآن منصب على مباراة الفريق اليوم أمام وست بروميتش ألبيون، علينا حصد الثلاث نقاط، خاصة وأن المباراة ستقام على ملعبنا الآنفليد”.

وبسؤاله عن مستقبله داخل نادي ليفربول، أوضح صلاح، أنه يعمل على تطوير مستوياته هذا الموسم، مشددًا على أنه سيعلن كلمته في نهاية الموسم”.

يذكر ان محمد صلاح، تُوج منذ عدة ايام بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية bbc لأفضل لاعب أفريقي موسم2017.