قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال.. الأهلي يواجه الفائز من مباراة مونانا وكادوجو

أقيمت اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا، والتي يشارك بها 64 فريق على مستوى القارة، على ان يصعد منهم 32 فقط.

ووفقًا للقرعة التي أجريت، فإن الأهلي المصري، سيواجه الفائز من مباراة مونانا الجابوني مع نظيره كادوجو البوركيني في دور الـ32 من منافسات البطولة.





كما يلتقي الترجي التونسي مع كونكورد الموريتاني، بينماي واجه ادون الالغاني نظيره التحدي الليبي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 9-10-11 فبراير المقبل، أمام الإياب خلال أحد يومي 20 أو 21 من الشهر ذاته.

الاتحاد الأفريقي أعفى الرباعي: الأهلي المصري والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والنجم الساحلي التونسي من خوض منافسات الدوري التمهيدي.

الأهلي يخسر نهائي البطولة أمام الوداد المغربي

كان الفريق الأحمر قد شارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي باعتبار “حامل لقب الدوري المحلي”، وتمكن من الوصول إلى نهائي البطولة، ليتلقى مع الوداد المغربي، إلا انه لم يتمكن من تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والعودة حيث حسم الفريق المغربي النهاي لصالحه بنتيجة 2-1، ليتوج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.

كما يشارك في البطولة هذه النسخة، فريق مصر المقاصة الذي حسم مقعد الوصيف في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، بينما سيشارك الغريم التقليدي للأهلي وهو فريق الزمالك في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم بعدما استقر في المرتبة الثالثة في جدول الدوري المحلي.

يذكر أن القرعة لا تقام بالشكل المتعارف عليه من خال سحب الكرات وتوزيع الفرق، فرقعة الدور التمهيدي تتم وفقاً للعوامل الجغرافية، وفارق المسافات بين الدول الأفريقية.