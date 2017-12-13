عادل طعيمة: “متعب” مازال قادرًا على العطاء.. ولايجوز مقارنة أزارو بفلافيو

كشف عادل طعيمة، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه حول مشاركة عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر في المباريات الرسمية من عدمها.

وأوضح طعيمة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، أن مسألة مشاركة اللاعب من عدمهاىتعود إلى رأي ووجهة نظر المدير الفني، فهو المسئول أولًا وأخيرًا عن التشكيل الذي سيخوض به مبارياته وفقًا لرؤيته الفنية.





وتابع مدير قطاع الناشئين بالأهلي، قائلًا، “طالما متعب لم يطلب الاعتزال، فهو قادر على العطاء، فالجماهير تعول عليه أمالًا كبيرة، وقد سجل هدفًا لا يقدر عليه إلا عماد متعب في نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2014”.

طعمية: لايجوز مقارنة أزارو بفلافيو

ورفض طعيمة فكرة مقارنة بداية المهاجم المغربي وليد أزاور، بنظيره الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي الأسبق، مضيفًا أن الأخيرة نجح في تقديم مستويات طيبة خلال مشواره داخل صفوف الفريق الكوري الأحمر.

يذكر ان أزارو انضم إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الصيفية، وشارك مع الفريق الأحمر بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة إلا أنه لم يقدم الستويات المرضية بعد.