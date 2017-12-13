المنتخب المصري يواجه البرتغال ودياً في شهر مارس

قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه تم عقد جلسة برئاسة هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية بحضور ايهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم ، لمناقشة عروض المباريات الودية للمنتخب والتى من المقرر أن تقام في مارس المقبل.

المنتخب يواجة البرتغال في مارس

قال لطيف في تصريحات خاصة له عبر اذاعة الشباب والرياضية ” تم الاتفاق مع الاتحاد المصري على إقامة مباراتين وديتين مع منتخبين أوربيين في مارس المقبل”، وقال “بنسبة كبيرة ستكون اأولى مباريات المنتخب الودية في مارس المقبل مع منتخب البرتغال، ولكن حتى الأن لم يتم تحديد المنتخب الثانى ، وهذه المباريات مهمه استعداد لكأس العالم بروسيا 2018”





تأهيل المنتخب في كأس العالم

في مجموعه هى الأصعب تأهل المنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصري بعد فوزه على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف ، وكان لمحمد صلاح النصيب الاكبر في الفوز على الكونغو حيث قام بتسديد ضربة الجزاء في الدقيقة الاخيرة ليصعد المنتخب المصري لكأس العالم بروسيا 2018.