الجبلاية .. الأهلي لم يتطلب بتأجيل مباراة السوبر

أكد على الطرابيلي ، امين صندوق النادي المصري ،إن اتحاد الكرة لم يطلب بتاجيل مباراة السوبر التى من المقرر اقامتها يوم 12 يناير المقبل بمعلب استاد هزاع بن زايذ .

وقال الطرابيلي في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة” أخر ما وصل للنادي المصري من اتحاد الكرة أن مباراة السوبر يوم 12 يناير في استاد هزاع بن زايد وطاقم التحكيم اجنبي ” واشار الى أان ” اذا طلب منا تاجيل المباراة سوف ندرس الامر ”





وفي جانب اخر قال خالد لطيف عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ،ان النادي الأهلي لم يرسل أي خطاب رسمي لطلب تاجيل مباراة السوبر التى تم تحدها في يوم 12 يناير المقبل في ملعب استاد هزاع بن زايد .

واضاف خالد لطيف تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:” اتحاد الكرة اعتمد قرارا بإدارة المباراة من جانب طاقم تحكيم اجنبي ،او على الاقل طاقم عربي ” ،وقال ” حرصنا على هذا الامر ليتم تحقيق كبدأ الشفاهية وايضا حتى يطمئن كل فريق “