القيعي يكشف عن كواليس جديدة في مباراة الأهلي و أتليتكو مدريد

أكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة النادى الأهلي إن مبارة النادي الأهلي ونادي إتليتكو مدريد والتى سوف تقام في الثلاثين من ديسمبر الحالي ، تتضمن رسالة الى العالم كلة لدعم جهود مصر تجاة السلام، و أن مصر تنادي بالسلام ،وهذا الأمر يحمل النادي مسئولية كبيرة.

القيعي: عدد الجمهور في مباراة أتليتكو مدريد سيصل إلى 60 ألف

وأضاف القيعي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، “أن من المتوقع ان يصل عدد الجمهور الذى سوف يحضر المباراة نحو 60 الف مشجع، وسوف يكون هناك أقبال كثيف من المشجعين للنادي الأهلي ، وايضا رعاة بكثافة ، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادى بالتبرع بكامل الدخل لصندوق شهداء مصر ، والهدف من تلك المبارة سامي والعالم كلة سوف يتابع المباراة “.





واشار القيعي الى أن “هذه المباراة هدية من المستشار تركى أل شيخ ، المسئول عن الرياضة السعودية، وهو اهلاوي جدا، وصديق مقرب لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، ودعوة الخطيب لحضور لنهائي كأس العالم للأندية ،تقديراً من الأتحاد الدولى لكدرة القدم للقلعة الحمراء وشخصية الرئيس”.

القيعي: مزايدة الشركة الراعية ستكون علنيًا

على الجانب الاخر، أكد القيعي، أن مزايدة الشركة الراعية للأهلي ستكون علانية لضمان الشفافية.

واختتم المتحدث باسم مجلس القلعة الحمراء تصريحاته قائلًا، “سيعقد اليوم المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، اجتماعًا، ستكون أهم ملفاته فحص شكاوى العاملين بالنادي الذين تعرضوا للفصل في الفترة الماضية.